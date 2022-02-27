شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمينا العبد مع هند صبرى وماجد الكدوانى فى فيلم "فضل ونعمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الممثلة الشابة ياسمينا العبد فى فيلم "فضل ونعمة" مع النجم ماجد الكدوانى والنجمة هند صبرى حيث صورت العديد من مشاهدها الأيام الماضية، وتجسد دورًا مهمًا ومحوريًا خلال الأحداث، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

وكانت آخر أعمال ياسمينا العبد مسلسل "البحث عن علا"، الذى يناقش مواضيع مهمة ومتنوعة مثل علاقات الآباء والأبناء، والصداقات، والفرص الثانية ورحلة البحث عن الذات، ويضم المسلسل نخبة من كبار الفنانين مثل: سوسن بدر، وهاني عادل، وندى موسى، ومحمود الليثي ولطيفة فهمي، وداليا شوقي، وياسمينا العبد، وأيسل رمزي، وعمر شريف وكذلك قائمة من ضيوف الشرف تضم نخبة من النجوم الكبار والأسماء اللامعة من ضمنهم خالد النبوي وفتحي عبد الوهاب.

يذكر أن ياسمينا العبد تشارك في المسلسل الأمريكي الجديد Theodosia حيث صرحت لـ"الخليج 365" أنا سعيدة وفخورة بـ مشاركتى كـ بطلة مصرية في المسلسل الجديد الذى سيطرح على منصة HBO Max، الشخصية التي حضرت لها في أكثر من عام، خاصة وان المسلسل الجديد تدور أحداثه عن علم المصريات " Egyptology"، وأنا ألعب شخصية أميرة مصرية تسافر إلى لندن لتكمل دراستها".

وأضافت ياسمينا قائلة:" مسلسل Theodosia يقوم ببطولته 4 ممثلين شباب منهم انا، وجميعم أصحاب جنسية انجليزية، أنا المصرية الوحيدة، ولكننى أتحدث بالإنجليزية طوال المسلسل، بالإضافة إلى أن المسلسل سيعرض في أكثر من 190 دولة حول العالم، بـ جانب دبلجته إلى بعض اللغات".