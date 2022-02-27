شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة الفنان أبو بكر عزت.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الأحد ذكرى وفاة الفنان أبو بكر عزت الذى قدم أعمالاً مهمة فى مشواره الفنى وتركت بصمة كبيرة مع جمهوره، ويعتبر من أهم الفنانين المصريين الذين أثروا تاريخ السينما المصرية، واستطاع من خلال أدواره المختلفة والمتنوعة بين الكوميدية والشر أن يضع قدمه فى الكثير من الأعمال التى تخطت 250 عملاً فنيًا خلال مشواره الفنى، أبرزها، 30 يوم فى السجن، المرأة والساطور، أفواه وأرانب، معبودة الجماهير، دموع صاحبة الجلالة، والكثير من الأعمال التى علقت فى أذهان المصرين .

الفنان أبو بكر عزت من مواليد حى السيدة زينب بمدينة القاهرة فى يوم 8 أغسطس عام 1933 تخرج فى قسم الاجتماع من كلية الآداب بجامعة القاهرة، وبدأ مشواره الفنى من خلال المسرح المدرسى؛ إذ قدم مسرحية «الفضائح» للمخرج «كمال يس»، ثم تطورت علاقته بالمسرح أثناء دراسته بكلية الآداب فالتحق بمعهد التمثيل عام 1959م، وعقب تخرجه انضم إلى فرقة المسرح الحر عام 1959م.

بعد التخرج عمل فى عدة فرق مسرحية، منها فرقة المسرح الحر ومسرح الريحانى ومسرح التليفزيون، ثم بدأ العمل فى السينما منذ أواخر خمسينيات القرن العشرين، وشارك فى العديد من الأدوار المساعدة.

يعد الفنان صلاح السعدنى أكثر من صديقه، بل يعد توأمه، وبالتالى فلم يكن يمثل فى مسلسل أرابيسك دور الصديق؛ لأن تلك الصداقة فى العمل كانت تجسيدًا لحياتهما، حيث كانا يلتزمان يوميا بمكالمة صباحية بينهما، كما أن الكاتب صلاح عبد الصبور والشاعر فاروق شوشة كانا من أقرب أصدقائه وكان أبو بكر منشغلا دوما بالشأن الثقافى، ويظهر ذلك فى اعتياده يوميًا القراءة وامتلاء مكتبته بكل ألوان الكتب.

وحصل النجم الكبير أبو بكر عزت عام 1996 على جائزة أحسن ممثل فى مهرجان القاهرة السينمائى عن دوره فى فيلم "المرأة والساطور".

توفى الفنان أبوبكر عزت يوم زواجه 27 فبراير عام 2006م عن عمر يناهز الـ73 عامًا، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة خلال توجهه إلى موقع تصوير أحدث مسلسلاته.