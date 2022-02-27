محمد اسماعيل - القاهرة - شائعة وفاة عادل إمام تعود من جديد.. وشقيقه: الزعيم بصحة جيدة

كتبت- منى الموجي:

انتشرت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد شائعة وفاة "الزعيم" عادل إمام، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الأمر الذي أزعج أسرته، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تخرج فيها هذه وعلى فترات متقاربة.

وفي مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة mbc مصر، قال المنتج عصام إمام شقيق عادل "زهقنا، شخصيا لا أعرف ما السبب وليه الطريقة دي مرة واتنين وتلاتة وعشرة، لو فيه حاجة هنقولها، لو الزعيم فيه حاجة هنقولها بس هو مفيهوش حاجة الحمد لله وزي الفل".

وتابع "أنا معاه كل يوم واحنا دلوقتي عندنا قعدات بنحضر فيلم الواد وأبوه مع محمد إمام، إخراج رامي إمام وبنشوف الحكاية هتكون ازاي الموضوع يكتمل ونطرحه، أنا بطمنك وبطمن برنامجك ان لزعيم بصحة جيدة ومعندناش حاجة نخبيها".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الزعيم كان مسلسل فلانتينو من إخراج رامي إمام، بطولة سمير صبري، دلال عبدالعزيز، وفاء صادق، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين.