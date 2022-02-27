داليا البحيري تنشر صورا من زيارتها لمعبد "فيلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة داليا البحيري صورًا لها خلال زيارتها لمعبد "فيلة" في أسوان، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت داليا على الصور: "المرأة القوية هي تلك التي تخطو من ظلال عدم الثقة بالنفس وإلى نور الحب".

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "جميلة جدا، القمر بتاعنا منور أسوان، قمر يا ناس، قمر، شيك أوي، سمرة وبعيون كحيلة، قمر يا داليا، مساء الاناقة لأحلى ست، منورة أسوان يا فنانة".

وتنافس الفنانة داليا البحيري، في سباق مسلسلات رمضان 2022، بالجزء الخامس من مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي"، مع المخرج أحمد نور، والذي أكد في بيان صحفي، أن "يوميات زوجة مفروسة أوي 5" سيكون مفاجأة للجمهور، وسيُناقش عددا من الموضوعات الاجتماعية التي تهم الجمهور المصري والعربي.

مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي"، يشارك في بطولته كل من داليا البحيري، خالد سرحان، مدحت تيخة، سلوى عثمان، علاء زينهم، نور إيهاب، محمد أبو داوود، إيمان السيد، ومروة عبدالمنعم وغيرهم.

يذكر أن داليا البحيري، شاركت مؤخرا في بطولة مسرحية "أبو العربي" وهي من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق، وشاركها البطولة: هاني رمزي، أحمد فتحي، محمد جمعة، حجاج عبدالعظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبدالعزيز.