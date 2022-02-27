شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف يحيى حفلاً غنائيا في جمهورية الدومينيكان.. مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى سلطان الطرب الفنان الكبير جورج وسوف، حفلاً غنائيًا في مدينة بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان فى الفترة من 4 إلى 7 مارس، ضمن سلسلة الحفلات التي تجمع عددًا من نجوم الغناء خلال نفس الفترة، ويقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التى يحبها جمهوره.

ويحيى سلطان الطرب جورج وسوف حفلاً غنائيًا، في مصر بأحد الفنادق فى طابا، يوم 13 مايو المقبل، ومن المقرر أن يقدم جورج وسوف باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

وكانت آخر أعمال سلطان الطرب جورج وسوف أغنية "ياه ع الزمن" التى طرحها باللهجة المصرية، والتى ظهر جورج وسوف خلال الفيديو كليب الخاص بها بلوك مختلف.

وكتب الأغنية الشاعر أحمد المالكى الذى يتعاون للمرة الأولى مع سلطان الطرب جورج وسوف، وقدمها بإحساس مختلف، حيث يصف فيها الغدر الذى يمكن أن يلحق بالإنسان من أقرب الأشخاص له، وكيف يمكن لمغريات الحياة أن تبعد الأحباب والأقارب والأصحاب مثلما يظهر مع كلمات الأغنية.

الأغنية تم تصويرها فى لبنان، وتعاون فيها المطرب جورج وسوف مع المخرج فادى حداد، من كلمات أحمد المالكى، ألحان مصطفى شكرى، توزيع أحمد أمي.