شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى يحيى حفلاً غنائيًا فى دبى الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم حسين الجسمى، حفلاً غنائيًا في دبى ضمن حفلات إكسبو 2020 في ساحة الوصل يوم الأربعاء 9 مارس 2022 الشهر المقبل، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهورها.



حسين الجسمى

وكان المطرب الاماراتى حسين الجسمي طرح مؤخرًا أغنية من ألحانه بعنوان "أنتي أعيادي"، متعاوناً بها مع الشاعر المبدع أسير الشوق، وتوزيع وليد فايد، مكساج وماستر للمهندس جاسم محمد، والذي يقول في مقدمة كلماتها:

للبشر عيدين في عمر السنة

وانتي أعيادي معك في كل يوم

أحتفل بك .. بالشعر والسلطنة

يا هناي اللي وصل بي للنجوم

تسألي : هل السعادة ممكنة ؟

وابتسم ما للسؤال أبداً لزوم

دامك انتي الكل واللي مهيمنة

وين انا وين التعاسة والهموم

وكان النجم حسين الجسمى قد طرح مؤخرا أحدث أغانيه التي تحمل اسم "دولة غرام"، من كلمات الشاعر سعيد بن دري الفلاحى، وألحان مبارك بالعود العامري، ومن توزيع إبراهيم السويدي، وحملت كلمات غزلية عاطفية، فيها وصف مشاعر الشوق بأسلوب جميل جداً.