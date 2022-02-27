"يسلم هالطلة والصوت".. الجمهور يعلق على صور سميرة سعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت المطربة المغربية سميرة سعيد لجلسة تصوير جديدة.

ونشرت سميرة صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "بدلة" سوداء.

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "أجمل وأرقى فنانة في تاريخ العرب وشرق الأوسط، سمورة، أنا كده هموت خلاص، ديفا، نفس لوك مايكل، أحلى سمسومة، يطول بعمرك ويسلم هالطلة والصوت".

وطرحت المطربة سميرة سعيد أحدث أغانيها "ما استريحتش"، 16 فبراير الجاري، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".

يذكر أن آخر أغاني الديفا سميرة سعيد كانت "الوقت الحلو" وهي خامس أغاني الألبوم، الذي قررت أن تطرح أغانيه على فترات متقاربة، كلمات محمد القاياتي ومن ألحان محمد حمزة وتوزيع هاني يعقوب، وميكس وماستر أمير محروس، وأخرجها نضال هاني، ومن إنتاج سميرة سعيد.

أما أخر كليبات سميرة سعيد كانت أغنيتها mon cheri مون شيري، وهي الأغنية الرابعة من ألبومها "إنسان آلي"، وحمل الفيديو كليب طابع وأجواء الستينيات والسبعينيات، وكلمات الأغنية تجمع بين اللغة العربية والفرنسية، ومن كلمات محمد القاياتى، ولحن بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، أما الميكس والماستر لخالد عز، ومن إخراج نضال هاني.