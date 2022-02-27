حدث بالفن| وفاة فنانة ووالدة أخرى والرئيس يوجه بعلاج نجم على نفقة الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

نشر موقع الخليج 365 يوم السبت 26 فبراير 2022، عددًا من الأخبار والموضوعات الفنية المتنوعة، بينها: وفاة الفنانة جالا فهمي، ووفاة والدة الفنانة أمل رزق، والفنانة صفاء جلال تعلن شفائها من فيروس كورونا، وتوجيه الرئيس السيسي بعلاج الفنان سمير صبري على نفقة الدولة، وغيرها من الموضوعات التي نستعرض أبرزها في السطور التالية:-

وفاة الفنانة جالا فهمي

أعلن مدير التصوير مصطفى فهمي، وفاة شقيقته الفنانة الشهيرة جالا فهمي. (التفاصيل من هنا)

صفاء جلال تعلن شفائها من فيروس كورونا

أعلنت الفنانة صفاء جلال، عن شفائها من فيروس كورونا. (التفاصيل من هنا)

وفاة والدة الفنانة أمل رزق

أعلنت الفنانة أمل رزق، عن وفاة والدتها. (التفاصيل من هنا)

المهن التمثيلية: الرئيس السيسي وجه بعلاج الفنان سمير صبري على نفقة الدولة

قدّمت نقابة المهن التمثيلية الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدما وجه برعايته لحالة الفنان الكبير سمير صبري.

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جالا فهمي.. تزوجت عمر خيرت ووصفته بغريب الأطوار وهذه عيوبها كزوجة

تزوجت الفنانة جالا فهمي في عمر صغير، إذ جاء ارتباطها بالفنان عمر خيرت وسنها 20 عامًا تقريبا، وهو الزواج الذي انتهى بالطلاق، وتحدثت عن تفاصيل هذه الزيجة في لقاء قديم لها ببرنامج حوار صريح جدا. (التفاصيل من هنا)

ابنة مخرج شهير وشاركت في "قبضة الهلالي".. معلومات عن الراحلة جالا فهمي

رحلت الفنانة ومقدمة البرامج جالا فهمي عن عالمنا بشكل مفاجئ، وهو ما أعلن عنه شقيقها مدير التصوير مصطفى فهمي عبر حسابه على "فيسبوك". (التفاصيل من هنا)

قبل أحمد عزمي.. فنانون اشتكوا من "أزمة عمل" وأحدهم أصيب بحالة اكتئاب

كشف الفنان أحمد عزمي، مؤخرًا عن معاناته من قلة العمل وعدم وجود فرص للتمثيل تعرض عليه، وهو ما أثار جدلًا لتوالي شكاوى بعض الفنانين من نفس السبب ولجأ بعضهم لمجالات عمل أخرى بعيدة عن الفن.. ولكن لكل فنان منهم حكاية تعرف عليها في السطور التالية.

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"الراجل ده بيعمل خير كتير".. وفاء عامر تطلب الدعاء للفنان سمير صبري

طالبت الفنانة وفاء عامر من جمهورها بالدعاء للفنان سمير صبري والذي يمر بأزمة صحية. (التفاصيل من هنا)

مسلسلات رمضان 2022.. العدل جروب تطرح بوستر "فاتن أمل حربي" لنيللي كريم

طرحت شركة "العدل جروب" البوستر الأول لمسلسل "فاتن أمل حربي" للنجمة نيللي كريم والمقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022. (التفاصيل من هنا)

إلهام شاهين: "لن أتبرع بثروتي للأعمال الخيرية والأبحاث العلمية.. عندي عائلة تورثني"

أكدت النجمة إلهام شاهين، أنها لن تكتب جزء من ثروتها لصالح الأعمال الخيرية والأبحاث العلمية وتكتفي بالتبرع بأعضائها، قائلة: "لن أكتب جزء من ثروتي للأعمال الخيرية والأبحاث العلمية لأن عندي ورثة يورثوني وعندي عائلة هذا حقها أن يورثوا". (التفاصيل من هنا)