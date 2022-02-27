وفاء سالم تنعى جالا فهمي بكلمات غامضة: "أمعنوا في تحطيمها حتى مرضت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعت الفنانة وفاء سالم، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، الفنانة جالا فهمي، التي رحلت عن عالمنا مساء اليوم السبت 26 فبراير، إثر إصابتها بأزمة قلبية.

وكتبت وفاء "القتل بلا رحمة أمعنوا في تحطيمها حتى ذبلت نفسها ومرضت وتلاشت.. حيروحو من ربنا فين.. إنه العدل.. إنها الآن في سلام.. هل هم في سلام.. لم يرحموا روحها الطيبة.. لكن الرحمة هي الله".

كان مدير التصوير مصطفى فهمي شقيق جالا، أعلن عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، خبر وفاتها، وكشفت الفنانة نهال عنبر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن موعد ومكان تشييع الجنازة، إذ من المقرر أداء الصلاة على جثمان الراحلة ظهر الأحد في مسجد مصطفى محمود، لافتة إلى الأسرة تنتظر وصول نجلها من الخارج، والذي قد يغير مكان الجنازة عند وصوله.

يذكر أن جالا فهمي تخرجت في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب عام 1986، وعملت في برنامج تليفزيوني تحت اسم (الحل هو الحبل)، ثم ظهرت في بعض الأفلام في أدوار صغيرة.

وبدأت تقديم أدوار البطولة في عدة أفلام منها (طأطأ وريكا وكاظم بيه، جالا جالا، بيتزا بيتزا)، وعملت في التليفزيون بمسلسلات قليلة منها (الوسية، ليالي الحلمية)، وعملت بالمسرح أيضًا لكن لم يكن إنتاجها كبيرًا، قدمت مسرحيتين فقط هما (ولعها شعللها، كرنب زبادي).