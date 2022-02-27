خاص| تعرف على مكان تشييع جنازة الفنانة جالا فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، ومسئول الملف الطبي بالنقابة، عن مكان تشييع جنازة الفنانة جالا فهمي، التي رحلت عن عالمنا مساء السبت 26 فبراير.

وقالت نهال، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن أسرة الفنانة الراحلة استقرت حتى الآن بالصلاة على جثمان الراحلة في مسجد مصطفى محمود بعد صلاة ظهر الأحد.

وأضافت:"الأسرة تنتظر وصول نجل الفنانة جالا فهمي من الخارج، ولا نعلم إذا كان سيغير المكان المستقر عليه لتشييع جنازتها أم لا".

وأعلن مدير التصوير مصطفى فهمي، وفاة شقيقته الفنانة الشهيرة جالا فهمي، عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلا: "انتقلت إلى رحمة الله أختي جالا فهمي".

يذكر أن جالا فهمي تخرجت في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب عام 1986، وعملت في برنامج تليفزيوني تحت اسم (الحل هو الحبل)، ثم ظهرت في بعض الأفلام في أدوار صغيرة.

وبدأت تقديم أدوار البطولة في عدة أفلام منها (طأطأ وريكا وكاظم بيه، جالا جالا، بيتزا بيتزا)، وعملت في التليفزيون بمسلسلات قليلة منها (الوسية، ليالي الحلمية)، وعملت بالمسرح أيضًا لكن لم يكن إنتاجها كبيرًا، حيث قدمت مسرحيتين فقط هما (ولعها شعللها، كرنب زبادي).