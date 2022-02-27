بالصور| بكاء وانهيار أمل رزق في جنازة والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

شيعت الفنانة أمل رزق جثمان والدتها لمأواه الأخير، اليوم السبت 26 فبراير، بعد أداء صلاة الجنازة عليها في مسجد السلام بمدينة نصر.

وظهرت أمل في الصور أثناء تشييع الجنازة منهارة من البكاء، وحاولت الفنانة نهال عنبر مواساتها، كما تواجدت معها ابنتها الفنانة الشابة لمى كتكت.

أمل نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، خبر وفاة والدتها، وكتبت "أمي في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، صلاة الجنازة في صلاة المغرب من مسجد السلام شارع ذاكر حسين، مدينة نصر والدفن بمدافن الأسرة مدينة نصر".

ومن ناحية أخرى كان آخر أعمال أمل رزق مسرحية "زقاق المدق"، بطولة دنيا عبدالعزيز، محسن محيي الدين، نهال عنبر، كريم الحسيني، ضياء عبدالخالق، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربي، سيد عبدالرحمن، مراد فكري، عصام مصطفى، أحمد شومان، إبراهيم غنام، هاني عبدالهادي، صابر رامي، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.