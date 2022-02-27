إيرادات الجمعة.. "حامل اللقب" في الصدارة و"قمر 14" بالمركز السادس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي 8 أفلام، هي: "تماسيح النيل"، "معالي ماما"، "الجريمة"، "من أجل زيكو"، "قمر 14"، "الكاهن"، "11:11"، و"حامل اللقب"، وحققت الأفلام الثمانية مجتمعة أمس الجمعة 25 فبراير إيرادا بلغ مليونا و85 ألفًا و106 جنيهات، موزعة على النحو التالي..

حامل اللقب

احتل فيلم "حامل اللقب" صدارة إيرادات شباك التذاكر بعد تحقيقه 404 آلاف و43 جنيها.

حامل اللقب فيلم من تأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل، بطولة هشام ماجد ودينا الشربيني، وأحمد فتحي، وعماد رشاد، ومحمد سلام، ومحمد ثروت وليلى عز العرب ودنيا ماهر، إخراج هشام فتحي.

الجريمة

وجاء فيلم "الجريمة" في المركز الثاني التذاكر، وحقق 323 ألفًا و510 جنيهات.

الجريمة قصة وإخراج شريف عرفة، بطولة أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، ميرنا نور الدين، رياض الخولي، محمد جمعة، نبيل عيسى.

من أجل زيكو

وحصل على المركز الثالث فيلم "من أجل زيكو" محققًا 247 ألفًا و688 جنيها.

"من أجل زيكو" تأليف مصطفى حمدي، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، منة شلبي، محمود حافظ، محمد محمود.

تماسيح النيل

وذهب المركز الرابع لفيلم "تماسيح النيل"، بعد تحقيقه 47 ألفًا و153 جنيها.

"تماسيح النيل" تأليف لؤي السيد، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة خالد الصاوي، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، هنادي مهنى، سوزان نجم الدين.

11:11

أما المركز الخامس فكان من نصيب فيلم "11:11"، بعد تحقيقه إيرادا بلغ 41 ألفًا و142 جنيها.

"11:11" تأليف ياسر عبدالباسط، إخراج كريم أبو زيد، بطولة إياد نصار، غادة عادل، محمد الشرنوبي، معتز هشام، هند عبدالحليم، إنجي المقدم.

قمر 14

في المركز السادس يأتي فيلم "قمر 14"، والذي حقق 12 ألفًا و82 جنيها.

"قمر 14" تأليف محمود زهران، إخراج هادي الباجوري، بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، خالد أنور، أحمد مالك.

الكاهن

وحصل على المركز السابع فيلم "الكاهن"، بعد تحقيقه إيرادا بلغ 8 آلاف و435 جنيها.

الكاهن تأليف محمد ناير، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة إياد نصار، حسين فهمي، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، جمال سليمان، درة.

معالي ماما

وفاز بالمركز الثامن فيلم "معالي ماما"، وقُدرت إيراداته بـ1053 جنيها.

فيلم "معالي ماما" بطولة بشرى ومحمود الليثي، ونخبة من الشباب نور إيهاب، وسليم الترك الشهير بسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة الفنانة أنغام، وعدد من النجوم منهم سامي مغاوري، ونور قدري وعلاء مرسي وحسام داغر ومحمد علي رزق، إخراج أحمد نور.