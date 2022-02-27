أسوان لأفلام المرأة.. ناقد سعودي: منافسة "قوارير" يؤكد انتعاش السينما السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الناقد السينمائي السعودي سعود الأسعدي إن منافسة فيلم قوارير ضمن 12 فيلما طويلا بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة من 18 دولة، يؤكد ما تشهده المملكة العربية السعودية من حراك سينمائي .

وقال على هامش مشاركته بالمهرجان، إنه بالرغم من أن فيلم "قوارير" يعبر عن مجموعة من التجارب الشخصية، لكنه نجح في تقديم نماذج سينمائية لسيدات سعوديات، استطعن أن تكافحن في سبيل ما تؤمنن به.

وقال إن العاملات عن الفيلم استطعن بجدارة أن تناقشن قضايا المرأة ليس في السعودية وحدها وإنما كل الدول، مطالبا إياهم بالاستمرار في العمل بنفس الحماس والنجاح، مضيفا "تعيش المملكة حالة انتعاشة سينمائية، نتوقع ان تزدهر في السنوات المقبلة".

يُذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة انطلق يوم 23 من الشهر الجاري ويستمر حتى يوم 28 من نفس الشهر.