هدى هاني تروي تفاصيل تعرضها لحادث بسبب غاز "الموت اللذيذ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعرضت الفنانة هدى هاني لحادث نتيجة استنشاق غاز أول أكسيد الكربون وغاز الكلوريد الناتج من حمام السباحة وسخانات احتراق الوقود.

ونشرت هدى فيديو لها من داخل غرفة للأشعة بأحد المستشفيات، ظهرت خلاله وهي على جهاز الأشعة، وكتبت في تعليقها عليه "أنا من الناس اللي عمري ولا نزلت صورة ليا وأنا مريضة أو فيا حاجة مكسورة أو مركبة كانيولا أو أقول ادعولي أو أي حاجة من دي (لإني مش بفضل اعمل كده)، بس التجربة المرة دي غريبة ومختلفة وحبيت أشاركها معاكم عشان تاخدوا بالكم كويس، وربنا أراد إني ابقى فيها والحمد لله علي كل حاجة ربنا يعملها".

وتابعت "ده كان أشعة على المخ والصدر وطبعا تحاليل دم وتركيب أكسجين وغيره وغيره، وناس دخلت الرعاية المركزة عشان تسمم دم ونقص الأكسجين في الدم، اللي حصل إن أنا و٤ بنات معايا كمان استنشقنا غاز أول أكسيد الكربون مع غاز الكلوريد الناتج من حمام السباحة وسخانات احتراق الوقود اللي طلعت لنا الشي اللي استنشقناه من غير ما نحس بيه، لإنه ولا لون ولا طعم ولا رائحة خاااالص، وده الغاز اللي بيسموه (الموت اللذيذ )، لأنك مش بتحس بأي حاجة غير انك بيغمى عليك".

واستكملت هدى موجهة كلماتها لجمهورها ومتابعيها: "وانت ونصيبك في الوقت اللي قعدته مع الغاز ده لان الأكسجين بيحصل انه مش بيوصل للمخ، ودي معروف بيحصل بعدها ايه، مش عارفة إيه حل الموضوع ده غير انكم تأمنوا نفسكم كويس وتاخدوا بالكم من سخانات الغاز اللي في البيوت، وفي الأول والآخر ربنا بيسترها معانا.. قدر الله وما شاء فعل، اتكتب لنا عمر جديد والحمد لله رب العالمين".

جدير بالذكر أن هدى هاني بدأت عملها بالتمثيل في مرحلة الطفولة، ووقفت أمام الفنان محمد صبحي أكثر من مرة، بينها: مسرحية الهمجي، مسرحية ماما أمريكا، إلى جانب أجزاء مسلسل "يوميات ونيس".