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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت لـ"أحلى كلام": "مراتي كانت أجرأ منى وقالتلى بحبك الأول" والان مع تفاصيل الخبر
وكشف الفنان محمد أسامة "أوس أوس" أن زوجته من خارج الوسط الفني، وهي تعمل مديرة فرع لأحد البنوك، وفي بداية معرفته بها كان يريد أن يتعرف عليها فكان يذهب للبنك كثيرا ويحاول خلق مشكلة حتى يقابل مدير الفرع وفي مرة نجحت خطته وقابلها وهي شعرت بإعجابه، وفي إحدى المرات اعترف بحبه لها وتزوجا، وتابع: لدي طفلين عمر وهو عمره خمس سنوات ، وديما عمرها خمس شهور، وبعدما أصبحت أبًا أصبح هناك شعور بالمسئولية أكبر وعمر إبني يشبهني في الكثير من الأشياء.
يذكر أن محمد ثروت ظهر كضيف شرف مؤخراً فى مسلسل "أنا وهى" من 18 حلقة والذى تم عرضه على قناة الحياة، وهو تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم عبير صبرى، محمد أنور، كريم عفيفى وآخرين.
محمد ثروت لأحلى كلام مراتي كانت أجرأ مني وقالتلي بحبك الأول
محمد ثروت لأحلى كلام مراتي كانت أجرأ مني وقالتلي بحبك الأول
محمد ثروت لأحلى كلام مراتي كانت أجرأ مني وقالتلي بحبك الأول (3)
محمد ثروت لأحلى كلام مراتي كانت أجرأ مني وقالتلي بحبك الأول