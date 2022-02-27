شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت لـ"أحلى كلام": "مراتي كانت أجرأ منى وقالتلى بحبك الأول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد ثروت خلال الجزء الثاني من استضافته مع الفنان محمد أسامة "أوس أوس" ببرنامج "أحلى كلام"، والذي يقدمه الفنان أحمد فهمي، أن زوجته مروة هي أيضا ممثلة وهذا الأمر جميل، فالزواج من فنانة أفضل لأنها تكون على وعي بتفاصيل العمل في الفن ومواعيده، وكذلك الضغوطات بعكس المرأة خارج الوسط، وتابع مروة زوجتي كانت أجرأ مني وهي من اعترفت بحبها قبلي، وهي الآن مديرة أعمالي وأهتم برأيها جدا ولدي ثلاثة أبناء أصغرهم دهب لديها خمسة أشهر.

وكشف الفنان محمد أسامة "أوس أوس" أن زوجته من خارج الوسط الفني، وهي تعمل مديرة فرع لأحد البنوك، وفي بداية معرفته بها كان يريد أن يتعرف عليها فكان يذهب للبنك كثيرا ويحاول خلق مشكلة حتى يقابل مدير الفرع وفي مرة نجحت خطته وقابلها وهي شعرت بإعجابه، وفي إحدى المرات اعترف بحبه لها وتزوجا، وتابع: لدي طفلين عمر وهو عمره خمس سنوات ، وديما عمرها خمس شهور، وبعدما أصبحت أبًا أصبح هناك شعور بالمسئولية أكبر وعمر إبني يشبهني في الكثير من الأشياء.

يذكر أن محمد ثروت ظهر كضيف شرف مؤخراً فى مسلسل "أنا وهى" من 18 حلقة والذى تم عرضه على قناة الحياة، وهو تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم عبير صبرى، محمد أنور، كريم عفيفى وآخرين.