محمد ثروت وأوس أوس يكشفان أول لقاء لهما مع الزعيم عادل إمام فى "أحلى كلام"

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد أسامة "أوس أوس" خلال لقائه مع الفنان محمد ثروت ببرنامج أحلى كلام، الذى يقدمه الفنان أحمد فهمى ويذاع على قناة الحياة، رشحت فى مسلسل "أستاذ ورئيس قسم" للزعيم عادل إمام فى مشهد واحد، وكان توته وعلى ربيع لهم الكثير من المشاهد معه ودائما ما يحكوا عنه وعن التزامه وان الرهبة فى العمل معه فكنت متوتر جدا قبل المشهد حتى أبلغونى أن المشهد تم إلغاؤه، وأكبر نصيحة تعلمناها من الزعيم هى قوة الرفض ولابد أن تسمع جيدا من الكل كما يجب أن أعرف لغة الشارع وتنزل له كل فترة.

ومن جانبه قال الفنان محمد ثروت: أول مشاركة لى مع الزعيم كان فى مسلسل مأمون وشركاه، والمخرج رامى إمام هو من رشحنى للدور، وكنت معتقد أن مشاهدى قليله وتفاجأت أن دورى كبير ومعظمه مع الزعيم عادل إمام، وفى أول مشهد جمعنا بعد ما أنهينا البروفة وجدته يقول لرامى " جبته منين ده، ده عفريت "، وسألنى هل كنت أعمل فى المسرح فهو لديه نظرة للفنان الذى أمامه ويستطيع التقييم بكل سهولة ويحب الممثل الشاطر، وكان دورى فى المسلسل من أمتع الأدوار التى قدمتها.

يذكر أن محمد ثروت ظهر كضيف شرف مؤخراً فى مسلسل "أنا وهى" من 18 حلقة والذى تم عرضه على قناة الحياة، وهو تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم عبير صبرى، محمد أنور، كريم عفيفى وآخرين.