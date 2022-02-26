شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة السينما الأوكرانية تحث على مقاطعة الإعلام الروسى وقطع العلاقات السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حثت صناعة السينما والتلفزيون الأوكرانية على مقاطعة وسائل الإعلام الروسية، وقطع العلاقات السينمائية التجارية مع الكيانات الروسية، على خلفية الحرب التى تشهدها المنطقة الأوكرانية الروسية، والتى أسفرت عن ضحايا بالمئات من الجانبيين.

ونقلت صحيفة فاريتى، بيان صناعة السينما الأوكرانية، التى حثت فيه على مقاطعة وسائل الإعلام الروسية وقطع العلاقات التجارية مع الكيانات الروسية، بعد أن شهد التعاون السينمائى الأخير بين البلدين عن نمو كبير على مستوى انتاج الأعمال السينمائية والدرامية والبرامج الساخرة التى تنظمها روسيا وأوكرانيا ونجحت فى جذب الكثيرين من مختلف الثقافات فى العالم.

ودعا منظمو أسبوع كييف ميديا، فى دورته العاشرة والذى يتمتع بصيت قوى فى أوروبا الشرقية، إلى حظر الدعاية الروسية، وفى رسالة صدرت على لسان المنظمين اليوم لوسائل الإعلام الدولية، طلبوا من أنصار أوكرانيا التوقف عن بث أى قنوات روسية من بلدانهم.

ومازالت العمليات العسكرية الروسية التى أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على الأراضى الأوكرانية جارية منذ يوم الخميس الماضى، حيث تدخل اليوم السبت يومها الثالث على التوالى، وشهدت العاصمة الأوكرانية كييف اليوم، عمليات قصف صاروخى روسية استهدفت الأحياء السكنية، وأسفرت عن إصابات مادية وبشرية، وفق بيان للوزارة الدفاع الأوكرانية.

وفشل مجلس الأمن فى تمرير مشروع قرار يدين الأوضاع، حيث أسقط الفيتو الروسى مشروع القرار الأمريكى فى مجلس الأمن، وذلك بعدما تسلم أعضاء مجلس الأمن مشروع القرار بشأن أوكرانيا.

وأكدت المندوبة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، خلال كلمتها بمجلس الأمن، أن على الجميع أن يعلم أن روسيا اختارت الحرب، موضحة أن مشروع القرار يدين عدوان روسيا ويدعم استقلال أوكرانيا، مضيفه أن روسيا انتهكت القانون الدولى بهجومها على أوكرانيا، مجددة التأكيد على سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، ودعت روسيا لسحب قواتها من أوكرانيا فورا.