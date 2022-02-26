شكرا لقرائتكم خبر عن صوفيا فيرجارا تكشف صعوبات تحولها لدور سيدة المخدرات جريسيلدا بمسلسلها المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الممثلة الشهيرة صوفيا فيرجارا عن مدي الصعوبة التي تواجهها خلال تحولها لأداء شخصيتها الجديدة التي تلعب فيها دور سيدة المخدرات جريسيلدا، خلال مسلسل تليفزيوني جديد سيعرض على أحد المنصات، إذ شاركت متابعيها الذى يقدر عددهم بـ 25 مليون متابع بصورتين لها الأولي بدون ميكب، بينما الثانية خلال كواليس المسلسل.

وكتبت ساعتين من أجل التحول لشخصية سيدة المخدرات جريسيلدا، في المسلسل المشوق، الذى سيعرض خلال الفترة المقبلة.

كما أكدت صوفيا فيرجارا على أنها بصدد العمل على مفاجآت عدة يتضمنها المسلسل الجديد، والتي تعول عليه من أجل منحها فرص عديدة لمفاجأة جمهورها ممن ينتظروها بهذا الدور.



صوفيا فى صورة قبل المكياج

على جانب آخر نشر موقع جاست جيرد، تصريحات النجمة صوفيا فيرجارا، والتي كشفت فيها عن كواليس إصابتها بسرطان الغدة الدرقية، وهي في عمر الـ 28، وذلك خلال لقاء لها مع مؤسسة Stand Up to Cancer لدعم مرضي السرطان.



صوفيا فيرجارا خلال لوك الشخصية

وقالت فيرجارا، إنها كانت في زيارة روتينية للطبيب واكتشف كتلة في الرقبة، وبعد إجراء الاختبارات تبين أنه ورم سرطاني في الغدة الدرقية، وأوضحت فيرجارا أنها حاولت ألا تفقد أعصابها وألا تصاب بالذعر، وقرأت عن المرض وعن العديد من الأشياء لتبقي صامدة في مواجهة هذا المرض خاصة في سن صغير.

وكشفت فيرجارا عن أنها اضطرت إلى استئصال الغدة الدرقية وتمكنت من الشفاء التام، ولكنها لا تزال تتناول الأدوية للوقاية من قصور الغدة الدرقية، لتؤكد علي ضرورة القيام بالكشف المبكر عن السرطان.