شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسقيين تشكر الرئيس السيسى على رعاية سمير صبري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفنان هانى شاكر، أمير الغناء العربى، متمثلاً في نقابة المهن الموسيقية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على قراره برعاية وعلاج الفنان الكبير سمير صبرى على نفقة الدولة.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية متمثلة في نقيبها الفنان هانى شاكر بيانًا جاء فيه: "بشخصي وبصفتي نقيب المهن الموسيقية وباسم أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية للموسيقيين نشكر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الراعي والداعم لجموع فناني مصر وأمره الكريم برعاية الفنان الكبير سمير صبرى الذي يؤكد اهتمامه بقوة مصر الناعمة ودورها في ترسيم وترسيخ دور الفن في بناء مجتمع وطني رائد في العبور إلي المستقبل".

وكشفت شادية شقيقة الفنان سمير صبرى، عن آخر تطورات حالته الصحية، قائلة: "حالة شقيقى مستقرة، وسيتم تحديد عملية له خلال الساعتين المقبلين".

وقدمت شادية شقيقة الفنان سمير صبرى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على توجيه بعلاج شقيقى على نفقة الدولة، معقبة: "بنحبك وربنا يديك الصحة".

وتابعت شادية شقيقة الفنان سمير صبرى: "بعد مكالمة الرئاسة للفنان سمير صبرى حالته النفسية ارتفعت، وكمان بقدم الشكر الفنان أشرف زكى من قلبى، وبطلب من جمهوره الجميل الدعاء له".

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيانًا من فنانى مصر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، باسمى وباسم جموع فنانى مصر أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لفخامة رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أمر برعايته السامية للفنان الكبير سمير صبرى.

وأكد البيان الصادر عن نقابة المهن التمثيلية، على موقفه الداعم للفن والفنانين المصريين الذين أعلن فخامته شمولهم برعايتهم ليعكس رؤيته المستنيرة، لدور الفنون فى النهوض بثقافة الشعوب وبناء الإنسان.

واختتم البيان: "دمتم سندًا وراعيًا للإبداع والمبدعين، حفظكم الله لمصر وللمصريين.