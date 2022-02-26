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شكرا لقرائتكم خبر عن هدى هانى تكشف حكاية استنشاقها لغاز أول أكسيد الكربون: كنت هموت والان مع تفاصيل الخبر
وتابعت: ده كان أشعة علي المخ والصدر وطبعا تحاليل دم وتركيب أكسجين وغيره وغيره وناس دخلت الرعاية المركزة عشان تسمم دم ونقص الأكسجين في الدم، اللي حصل إن أنا و٤ بنات معايا كمان استنشقنا غاز أول أكسيد الكربون مع غاز الكلوريد الناتج من حمام السباحة وسخانات احتراق الوقود اللي طلعت لنا الشي اللي استنشقناه من غير ما نحس بيه، لأنه ولا لون ولا طعم ولا رائحة خالص، وده الغاز اللي بيسموه (الموت اللذيذ )لأنك مش بتحس باي حاجة غير أنك بيغمي عليك وأنت ونصيبك.
وأضافت: الأكسجين بيحصل أنه مش بيوصل للمخ ودي معروف بيحصل بعدها إيه، مش عارفة إيه حل الموضوع ده غير أنكم تأمنوا نفسكم كويس وتاخدوا بالكم من سخانات الغاز اللي في البيوت، وفي الأول والآخر ربنا بيسترها معانا،
قدر الله وما شاء فعل اتكتب لنا عمر جديد والحمد لله رب العالمين.
هدي هاني