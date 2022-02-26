شكرا لقرائتكم خبر عن هدى هانى تكشف حكاية استنشاقها لغاز أول أكسيد الكربون: كنت هموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة هدي هاني خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن تعرضها لاستنشاق غاز أول أكسيد الكربون هي وأربع فتيات أخرى بسبب تسريبه من سخانات احتراق الوقود بحمام السباحة، ما جعلها تخضع لإشاعات علي المخ والصدر وأخريات تم حجزهن في الرعاية المركزة وقالت: أنا من الناس اللي عمري ولا نزلت صورة ليا وأنا مريضة أو فيا حاجة مكسورة أو مركبة كانيولا أو أقول ادعولي أو أي حاجة من دي.. (لأني مش بفضل اعمل كده) بس التجربة المرة دي غريبة ومختلفة وحبيت أشاركها معاكم عشان تاخدوا بالكم كويس وربنا أراد أني ابقي فيها والحمدلله علي كل حاجة ربنا يعملها.

وتابعت: ده كان أشعة علي المخ والصدر وطبعا تحاليل دم وتركيب أكسجين وغيره وغيره وناس دخلت الرعاية المركزة عشان تسمم دم ونقص الأكسجين في الدم، اللي حصل إن أنا و٤ بنات معايا كمان استنشقنا غاز أول أكسيد الكربون مع غاز الكلوريد الناتج من حمام السباحة وسخانات احتراق الوقود اللي طلعت لنا الشي اللي استنشقناه من غير ما نحس بيه، لأنه ولا لون ولا طعم ولا رائحة خالص، وده الغاز اللي بيسموه (الموت اللذيذ )لأنك مش بتحس باي حاجة غير أنك بيغمي عليك وأنت ونصيبك.

وأضافت: الأكسجين بيحصل أنه مش بيوصل للمخ ودي معروف بيحصل بعدها إيه، مش عارفة إيه حل الموضوع ده غير أنكم تأمنوا نفسكم كويس وتاخدوا بالكم من سخانات الغاز اللي في البيوت، وفي الأول والآخر ربنا بيسترها معانا،

قدر الله وما شاء فعل اتكتب لنا عمر جديد والحمد لله رب العالمين.



هدي هاني