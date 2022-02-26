شكرا لقرائتكم خبر عن ماشين جان وميجان فوكس يحضران لحفل زفاف غريب.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير الديلى ميل مؤخرًا عن نية المغني ماشين جان وخطيبته الممثلة العالمية ميجان فوكس الزواج قريبًا، وذلك خلال حفل زفاف ضخم، يحضران له الفترة المقبلة وفقاً لتصريحات جان الذى نقلتها المواقع العالمية.

وأضاف التقرير نقلاً عن تصريحات جان في برنامج The Late Late Show أنه لديه خطط بشأن حفل الزفاف ليصبح أسطورياً، وذلك باختيار مكان زفافهما واضفاء العديد من اللمسات الأسلوبية التي تتطلب أيضًا قدرًا كبيرًا من التخطيط، حيث أعرب ماشين جن المولود في كولسون بيكر، عن رغبته في أن يقوم مخططو حفل زفافه ببناء مثل نهر أحمر.



ماشين اثناء استضافته

كما أكد ماشين جان على أن الحفل لن يكون اعتيادياً، إذ أنهم سيحرصوا على أن يتضمن طقوس غريبة للغاية.

وأعلنت ميجان 35 عاما، خبر خطبتها فى يناير الماضى، وذلك من خلال مشاركة فيديو لعرض زواج ماشين جان لها على صفحتها على تطبيق إنستجرام، وأشارت ميجان إلى أن الخطبة تمت الثلاثاء الماضى، وعلقت ميجان على الفيديو بأنها قامت هى وماشين بشرب دماء كل منهما الآخر للاحتفال بهذه المناسبة

وتعد هذه ثانى خطبة لميجان بعد خطبتها وزواجها من الممثل براين اوستن عام 2010، وبعد زواج دام 10 أعوام، أعلن الثنائى انفصالهما فى مايو 2020 ولدى الاثنان ثلاثة أبناء، بينما لدى ماشين جان خطيبها الجديد ابنة 12 عاما من علاقة سابقة.