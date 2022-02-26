شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز برفقة الفضائيين فى ظهور جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان كريم محمود عبد العزيز، متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة له وهو يقبل إحدى الدميات التي تم تصنيعها على شكل الفضائيين، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، مضيفًا كلمات من المهرجان الشعبي أندال، قائلاً: "وهزامل فضائيين، مانا أصل أصحابي، مش صافية النية"، وسرعان ما أثار موجة سخرية من قبل متابعيه عبر التعليقات.



كريم محمود عبد العزيز

وكانت آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز، فيلم "من أجل زيكو" بمشاركة طولة منة شلبى، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتاليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، وتدور أحداثه حول زيكو الطفل الوحيد لعائلة مجنونة ومضحكة، تتحول حياتهم رأسًا على عقب عندما يربح زيكو فرصة المشاركة في مسابقة "أذكى طفل في مصر"، يدفعهم هذا الأمل إلى الانطلاق في مشوار ملىء بالمغامرات الكوميدية والمفاجآت الخطيرة.

فيلم "من أجل زيكو" يجمع كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الثانية، بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك في بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، محمد جمعة، صلاح عبد الله وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمير كرارة، أحمد العوضى وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرين.