شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر يكشف عن حفله الغنائى فى أبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم كاظم الساهر، عن أولى حفلاته الغنائية في عيد الفطر، في أبو ظبى يوم 4 مايو، وقال كاظم الساهر: " جمهوري العزيز يسعدني الإعلان عن حفلي في عيد الفطر ضمن "ليالي ياس" في الاتحاد أرينا أبوظبى".



كاظم الساهر

أحيا قيصر الغناء العربي كاظم الساهر، الشهر الماضى حفل ‏JOY AWARDS، حيث قدم خلال الحفل أغنية "أحبينى" واستقبله الجمهور بحفاوة شديدة.

ومن جهة أخرى قابل قيصر الغناء العربي الفنان كاظم الساهر تمثاله الشمعي في متحف مدام توسو في دبي، والتقط عدة صور وهو يقف بجانبه، وتظهر الصور التشابه الكبير بين النجم العراقي و التمثال الشمعي، لدرجة تطابق ملامح الوجه بكل تفاصيله، ولاقت صور التمثال إعجاب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فور نشرها علي حسابات محبي القيصر.

ويعد متحف "مدام توسو" من أشهر متاحف الشمع في العالم، يعرض فيه تماثيل للشخصيات العالمية البارزة في مجالات مختلفة، ويقع متحف"مدام توسو" في دبي بجوار "عين دبي" (Ain Dubai) وهى أكبر عجلة ترفيهية في العالم.