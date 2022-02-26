تعرف على سبب وفاة الفنانة جالا فهمي وموعد جنازتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن سبب وفاة الفنانة جالا فهمي عن عمر ناهز الـ 59 عاما، مشيرا إلى أنه من المقرر تشييع جنازتها غدا الأحد.

وقال زكي، ببرنامج "الحياة اليوم"، اليوم السبت، إن وفاة جالا فهمي كان مفاجئًا، وأنها أصيبت بأزمة قلبية ونقلت على إثرها للمستشفى، لكنها فارقت الحياة.

وأضاف: "تواصلت مع أسرة جالا فهمي، وفي انتظار وصول ابنها من السفر من الخارج ليلا لتشييع جنازتها، وستكون الجنازة غدًا الأحد بعد صلاة الظهر".

يذكر أن جالا فهمي تخرجت في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب عام 1986، وعملت في برنامج تليفزيوني تحت اسم (الحل هو الحبل)، ثم ظهرت في بعض الأفلام في أدوار صغيرة.

وبدأت تقديم أدوار البطولة في عدة أفلام منها (طأطأ وريكا وكاظم بيه، جالا جالا، بيتزا بيتزا)، وعملت في التليفزيون بمسلسلات قليلة منها (الوسية، ليالي الحلمية)، وعملت بالمسرح أيضًا لكن لم يكن إنتاجها كبيرًا، حيث قدمت مسرحيتين فقط هما (ولعها شعللها، كرنب زبادي).