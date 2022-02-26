الحلفاوي يعلق على الشوط الأول لمباراة الأهلي وصن داونز بعد التعادل السلبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على نهاية الشوط الأول الذي يجمع بين فريقي الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "تويتر": "محتاجين عناية أكتر بدقة التمرير وتحركات أسرع، وتقليل التمرير للخلف.. ديانج تسديداته ممتازة بس يوطي وش رجله للأرض أكتر".

وأضاف: "الشحات في الجناح الأيمن ممكن بمراوغاته يحل الزيادة العددية الدفاعية أو يحصل على بنالتي".

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي بدون أهداف.

يذكر أن أخر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي مسلسل "القاهرة كابول" في رمضان 2021، مع النجوم: طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، معتز هشام، حسني شتا، وخالد كمال وغيرهم، من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.