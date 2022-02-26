جالا فهمي عن فيلمها الوحيد مع والدها: "اتعذبت واتهزقت واتشتمت"- فيديو قديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كعادة الكثير من أبناء النجوم وصناع الفن، واجهت الفنانة جالا فهمي في بداية مشوارها اتهاما بأنها تعمل كممثلة بالواسطة، فوالدها هو المخرج الكبير أشرف فهمي، وأكد الأمر أنه أول من منحها دورا تقف به أمام كاميرا السينما من خلال "إعدام قاضي".

جالا فهمي التي رحلت عن عالمنا قبل ساعات قليلة، بصورة مفاجئة، إذ أعلن شقيقها مدير التصوير مصطفى فهمي الخبر عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، أكدت في لقاء نادر مع برنامج "حوار صريح جدا" أن والدها منحها الفرصة، لكنها لم تستمر أبدًا في التمثيل بالواسطة.

وقالت "شيء طبيعي الناس تفكر كده بس الوسط الفني عارفين إن أبويا مالوش علاقة بشغلي خالص، الفن عامل زي الملعب أول ما تنزلي هتتكشفي، والدي ممكن يشغلني في جميع أفلامه لكن ميقدرش ينجحني، هو اداني الفرصة الأولى، وأول فيلم عملته في حياتي (إعدام قاضي) إخراج أشرف فهمي، ومع ذلك مش واسطة شافني اوي في الدور ده واتفاجئ بيا كممثلة".

وأشارت إلى أن الدور كان يحتاج وجه جديد ليس لدى الجمهور خلفية عنه، وكانت هي تعمل وقتها في برنامج تليفزيوني، ولم يشاهدها، لكن جاءته اتصالات هاتفية من زملاء له بينهم رياض العريان وعبداللطيف زكي يطلبان منه إذنا وأن يسمح لي بالتمثيل في أعمالهم، وقتها بدأ يشاهدني في البرنامج ومنحني الدور.

وأشارت جالا إلى أن فيلم "إعدام قاضي" كان عملها الأول والأخير مع والدها، بعده طلب منها أن تشق طريقها بنفسها، خاصة وأنه منحها فرصة الظهور كوجه جديد وهو ما كان سيفعله مع أي وجه جديد، وهو ما اقتنعت به حتى لا يكرهها الجمهور إذ وجد أن كل عمل تطل عليهم من خلاله يحمل توقيع أشرف فهمي.

وتحكي جالا كواليس العمل مع والدها "أنا اتعذبت أوي في الفيلم ده واتهزقت من أبويا لإنه بيعاملني كـ بنته وأول مرة أواجه كاميرا سيما وأمثل وحاجات كـ تكنيك مش فهماها، مثلا إزاي اقف واخد نوري، كنت ضايعة وهو عصبي جدا في شغله، ودقيق بشكل يرعب كل حاجة لازم تكون صح".

وأضافت "اتشتمت شتيمة كان يبص للناس ويقول فاكرينها بنتي ده أنا أمشيها وأجيب واحدة غيرها وأنا أعيط، كان حريص جدا عليا وعلى شغله لأنه اسمه في النهاية. بعد ما الفيلم خلص كلمني في المونتاج وقالي تعالي يا هانم شوفي شغلك والحمد لله حبيت الشغل ومكنش فيه حد هيقدمني كده كانت فرصة كبيرة ليا".

جالا فهمي رحلت عن عالمنا مساء اليوم السبت 26 فبراير، وأعلن الخبر شقيقها مدير التصوير مصطفى فهمي، وهي كريمة المخرج الكبير أشرف فهمي، وقدمت مجموعة من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، قبل أن تقرر الابتعاد عن التمثيل.

من أشهر أعمال جالا فهمي: "قبضة الهلالي"، "الوسية"، "جالا جالا"، "أول مرة تحب يا قلبي"، "كلام الليل"، "الجينز"، "سمكة و4 قروش"، "طأطأ وريكا وكاظم بيه".