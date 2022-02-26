صفاء جلال تعلن شفائها من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة صفاء جلال، عن شفائها من فيروس كورونا.

وكتبت صفاء، عبر حسابها على إنستجرام: "الحمد لله على كل النعم.. الصحة والستر وراحة البال.. الحمد لله، أخيرا سلبي كورونا".

وأضافت: "المحنة دي بتورينا حاجات كتير، منها إن ربنا ميدلنا حاجات مش عارفين قيمتها بنعرفها وقت المرض.. أشكرك يا ربي على نعمك التي لا تعد ولا تحصى، وبشكر كل الناس اللي كانت جنبي.. الحمد لله حمدا يليق بك يا ربي، وحشتوني قوي بحبكم والله من قلبي".

وكانت صفاء جلال، أعلنت يوم 17 فبراير الجاري، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت: "النهاردة يوم مش عادي.. النهاردة عيد ميلادي، السنة دي معزولة في السرير إيجابي كورونا، الحمد لله على كل حال".

وتابعت: "خلوا بالكم من نفسكم الكورونا لسه موجودة، وفجأة بتحصل، ربنا يشفي كل مريض، أدعولي يمكن ده آخر عيد ميلاد، بحبكم قوي من قلبي".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة صفاء جلال حكاية "حلم حياتي" ضمن حكايات الجزء الثاني من مسلسل "إلا أنا".

وشارك في بطولة الحكاية: مايان السيد، يوسف عثمان، منة عرفة، تيام قمر، هدير عبدالناصر، ومن إخراج ياسمين أحمد كامل.