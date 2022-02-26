جالا فهمي.. تزوجت عمر خيرت ووصفته بغريب الأطوار وهذه عيوبها كزوجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تزوجت الفنانة جالا فهمي في عمر صغير، إذ جاء ارتباطها بالفنان عمر خيرت وسنها 20 عامًا تقريبا، وهو الزواج الذي انتهى بالطلاق، وتحدثت عن تفاصيل هذه الزيجة في لقاء قديم لها ببرنامج حوار صريح جدا.

جالا التي رحلت عن عالمنا مساء اليوم السبت 26 فبراير 2022، كشفت عن عيوبها كزوجة قائلة "لست ست بيت، صحيح أجيد الطبخ، لكن لا أحب التنظيف (مكركبة خالص)"، ووصفت نفسها بالفوضوية وليست دؤوبة.

وعن زواجها الأول، قالت "مكنتش بحب أقعد في البيت، أحب الخروج والسهر كل يوم والجلوس مع أصحابي، الفترة الاجتماعية كانت مفتوحة جدًا، وهو ما تغير الآن"، مضيفة "في زواجي الأول كان عندي 20 سنة"، لافتة أن سبب فشل زيجات الكثير من الفنانات أن أعصابهم محروقة طوال الوقت، ومشدودة، حياتهن لا تخل من القلق ليل نهار، إما لمتابعة ما يقدمونه من أعمال، أو في فترة البحث عن الأعمال التي يريدون تقديمها "فعلا احنا تعساء"، مشيرة إلى أن الحياة الفنية غير مستقرة بسبب مواعيد التصوير، وعدد أيام العمل.

وعادت جالا للحديث عن علاقتها بالموسيقار عمر خيرت وقت الزواج، قائلة "عمر فنان غريب الأطوار منطوي وخجول وعلى طول مع نفسه ومقفول على نفسه عمر عايز العالم يدور في فلكه، وأنا معرفش أدور في فلك حد"، مضيفة: "كنت طول الوقت حاسة إني لوحدي مفيش مشاركة".

وعن أصعب اللحظات التي تتمنى ألا تعيشها، قالت إن لحظة الطلاق كانت صعبة سواء عليها أو على أي امرأة أخرى: "كلمة الطلاق لما بتتقال بتبقى بشعة".

جالا فهمي رحلت عن عالمنا مساء اليوم السبت 26 فبراير، وأعلن الخبر شقيقها مدير التصوير مصطفى فهمي، وهي كريمة المخرج الكبير أشرف فهمي، وقدمت مجموعة من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، قبل أن تقرر الابتعاد عن التمثيل.

من أشهر أعمال جالا فهمي: "قبضة الهلالي"، "الوسية"، "جالا جالا"، "أول مرة تحب يا قلبي"، "كلام الليل"، "الجينز"، "سمكة و4 قروش"، "طأطأ وريكا وكاظم بيه".