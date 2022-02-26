وزير أوكراني يطالب بحظر خدمة “نتفليكس” في روسيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ 14 دقيقة

آخر تحديث: 26 - فبراير - 2022 10:14 مساءً

في ظل الهجمات العسكرية التي تشنها روسيا على الأراضي الأوكرانية، قامت الحكومة الأوكرانية بمخاطبة، مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل “حجب الدعاية الروسية”.

ورداً على الغزو نشر وزير التحول الرقمي في أوكرانيا ميخائيل فيدوروف، نص الخطابات التي أرسلتها كييف إلى الشركات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حرصاً على حماية “الشباب الأوكرانيين” من التعرض لتلك الدعاية.

وطالب الوزير الأوكراني شركة “ميتا” بحظر الدعاية الروسية في “فيسبوك” و”انستغرام”، مشيرا إلى أنه طالب من نتفليكس حظر الخدمة في روسيا.

وأشار المسؤول الأوكراني في بيان له شاركه عبر صفحته بموقع “فيسبوك” السبت، إلى أن “الهدف ليس حرمان الروس من الوصول إلى المعلومات، ولكن من أجل منعهم من الوصول إلى الشباب والمفكرين في أوكرانيا”.

وفي السياق، كشف نائب رئيس الوزراء وزير التحول الرقمي في أوكرانيا، عن أن روسيا تواجه مشاكل في الوصول إلى “آبل بلاي” بالبلاد.