رجل الأعمال الروسي “أبراموفيتش” يتخلى عن إدارة نادي تشيلسي

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ 52 دقيقة

أعلن رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، مالك تشيلسي، التخلي عن إدارة النادي الإنجليزي في الوقت الحال، ونقل الصلاحيات إلى أمناء “مؤسسة تشيلسي”.

أبراموفيتش لم يعلن بشكل رسمي نيته بيع تشيلسي، لكنه أكد أنه لن يكون مسيطرا على الأمور في النادي في الوقت الراهن.

وقال أبراموفيتش في بيان رسمي: “خلال ما يقرب من 20 عاما من ملكية نادي تشيلسي، كنت دائما أنظر إلى دوري بصفتي حارسا للنادي، تتمثل مهمته في ضمان نجاحنا والبناء من أجل المستقبل، ولعب دورا ايجابيا في مجتمعاتنا”.

وأضاف: “اتخذت دائما قرارات مع مراعاة مصلحة النادي وما زلت ملتزما بهذه القيم، ولهذا السبب أنا اليوم أمنح أمناء مؤسسة تشيلسي الخيرية مهمة الإشراف على الفريق”.

وأتم: “أعتقد أنهم حاليا في أفضل وضع لرعاية مصالح النادي واللاعبين والجهاز والمشجعين”.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن أبراموفيتش مهدد بالطرد من بريطانيا، باعتباره أحد الأشخاص المقربين من فلاديمير بوتين رئيس روسيا، والذين يقدمون له المساعدة بعدة وسائل مختلفة.

وتتخذ بريطانيا موقفا داعما لأوكرانيا، وسبق أن نددت في أكثر من مناسبة برغبة روسيا في الحرب على جارتها الشرقية.

جدير بالذكر أن أبراموفيتش، لم يتمكن من الحصول على تأشيرة دخول بريطانيا في 2018، لكنه نجح في الحصول على التأشيرة بعد 3 سنوات مستخدما جواز سفره الإسرائيلي.