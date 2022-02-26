وفاة الفنانة جالا فهمي.. عن عمر ناهز 59 عاما

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 26 - فبراير - 2022 8:33 مساءً

أعلن مساء اليوم، شقيق الفنانة جالا فهمي خبر وفاتها عن عمر ناهز 59 عاماً.

وكتب شقيق جالا، مدير التصوير مصطفى فهمي، عبر حسابه على “فيسبوك”: “انتقلت إلى رحمة الله أختي جالا فهمي”، ونعى الكثير من نجوم الفن الفنانة الراحلة.

وجالا فهمي هي ابنة المخرج الراحل أشرف فهمي، وبدأت مسيرتها الفنية مبكرا في دور بسيط بفيلم “يوم حلو ويوم مر” أمام الراحلة فاتن حمامة، ثم عملت مع التليفزيون المصري في عدد من البرامج، قبل أن تتجه إلى السينما.

كما قدمت عدد من أدوار البطولة في عدد من الأفلام أشهرها “طأطأ وريكا وكاظم بيه”، و”جالا جالا”، و”بيتزا بيتزا”، كما شاركت في عدد من المسلسلات بينها “الوسية”، و”ليالي الحلمية”.

وتزوجت جالا فهمي 4 مرات، أولها من الموسيقار الكبير عمر خيرت والذي أرجعت سبب انفصالهما إلى أنه انطوائي وهادئ وله عالمه الخاص.