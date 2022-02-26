نجاح كبير لجديد راغب علامة “ممكن أزعلك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل أغنية السوبر ستار راغب علامة الجديدة “ممكن أزعلك” رحلة النجاح والتقدم بعد تحقيقها أكثر من 7 ملايين مشاهدة على قناة راغب في موقع يوتيوب.

وتتصدّر الأغنية منذ صدورها قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا على “يوتيوب” في مصر ولبنان والسعودية والإمارات وعدد من البلدان العربية والأوروبية.

أغنية “ممكن أزعلك” هي مزيج من الرومانسية والإيقاع من كلمات محمد البدري وألحان بينو وتوزيع مدحت خميس وحمل الكليب توقيع المخرج المصري شريف صبري الذي سطّر نجاحات كبيرة مع السوبرستار بأغنيتي “طب ليه” و”سهروني الليل”.

يذكر أن أغنية “ممكن أزعلك” هي بين مجموعة من الأغنيات التي سيطرحها راغب علامة تباعًا في الفترة المقبلة ضمن استراتيجية فنية وتسويقية وضعتها شركة BackStage Production المشرفة على أعماله.