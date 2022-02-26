شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب وفاة الفنانة جالا فهمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، بيان وفاة الفنانة جالا فهمي والذى يكشف سبب وفاتها المفاجئ إذ رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز 59 عاما، وكشف البيان عن أن الفنانة رحلت نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب نتيجة جلطة حادة بالقلب، مع اضطراب شديد في الوعي، وفشل تنفسي حاد، أدى إلى توقف عضلة القلب والوفاة.

رحلت عن عالمنا، الفنانة الجميلة جالا فهمي، التي عرفها الجمهور بخفة ظلها وبجمالها التي كانت تظهر بهما على الشاشة سواء من خلال السينما أو الدراما، ورغم قلة أعمالها إلا انها وضعت اسمها ضمن قائمة نجمات جيلها.

جالا فهمي توفيت عن عمر الـ59 عاما، وهى ابنة المخرج أشرف فهمى حصلت على "ليسانس الآداب" من قسم اللغة الإنجليزية عام 1986، وعملت فى الإذاعة والتليفزيون بالإضافة إلى ممارستها للتمثيل بدأت حياتها الفنية فى سن مبكرة، حيث كانت لا تزال فى الثانية عشر من عمرها، ثم عادت كمذيعة لبرنامج إذاعى بعنوان "حكايات راوية وفكرى"، ومنه إلى التليفزيون ثم تفرغت للسينما وحققت النجاح فى مجموعة الأفلام التى قدمتها مع المخرج شريف شعبان.

وخلال النصف الأول من حياتها عاشت فى مدينة "سانتياجو" بدولة تشيلى، وبعدها عاشت مع الأسرة فى مدريد (إسبانيا) حتى صارت تتحدث الإسبانية كأولاد بلدها ولأن والدتها خريجة آداب قسم فرنسى فكان من الطبيعى أن تحتل فرنسا جزءا كبيرا من حياتها، لذا فهى تتحدث الفرنسية أيضا بطلاقة إذ إن جدتها خريجة مدارس فرنسية ولم تكن تتحدث فى البيت إلا بالفرنسية.

أصبحت ثقافتها تتنوع ما بين العربية والإسبانية والفرنسية والإنجليزية وهى أمور ساعدتها كثيراً فنياً واجتماعياً فى التعريف وفى محاولة التقريب بين الثقافة الشرقية والغربية عن طريق أفلامها وأيضاً عن طريق المهرجانات التى تحضرها فى بلدان العالم.

ومن أشهر أفلامها: أول مرة تحب ياقلبى، جالا جالا، كلام الليل، طأطأ وريكا وكاظم بيه، بنات فى ورطة، الحب فى طابا، إعدام قاضى، وقبضة الهلالى، وكيد العوالم.

ومن المسلسلات: ليالى الحلمية، والوسية، ومن المسرحيات: ولعها وشعللها.