شكرا لقرائتكم خبر عن ستيفن سبيلبرج يحضر لفيلم مستوحى من فيلم قدم نهاية الستينيات.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت العديد من التقارير الأجنبية عن رغبة المخرج العالمي ستيفن سبيلبرج في إخراج فيلم جديد، يتمحور حول شخصية سبق وتم تقديمها خلال فيلم مميز نهاية الستينات، وتحديداً عام 1968 بفيلم McQueen Bullitt، حيث أكد تقرير موقع ديلي ميل مؤخرًا أن المخرج الكبير الذى أخرج أكثر من ايقونة سينمائية لديه نية في انتاج العمل أيضاً، وبدأ التحضيرات بخصوص مشروعه الجديد.



المخرج الكبير ستيفن المخرج الكبير ستيفن

كما ذكرت المصادر التي اطلعت موقع الديلي ميل حول الأمر أن المخرج ستيفن سبيلبرج كان يدرس فكرة العمل على قصة جديدة تركز على فرانك بوليت بطل الفيلم الشهير، إذ انخرط طوال فترة طويلة من المفاوضات مع ملكية ماكوين للخروج بالمشروع إلى النور.



ستيفن سبيلبرج يحضر لمفاجأة جديدة عن الشخصية الشهيرة بفيلم McQueen Bullitt

وصرح المطلعون أيضًا أن المشروع المحتمل لن يكون نسخة جديدة من فيلم الإثارة الذى قدم في نهاية الستينات، نظراً لأن سبيلبرغ مهتمًا برواية قصة جديدة تتمحور حول الشخصية.

وكان الممثل والمخرج العالمى ديفيد لينش انضم لـ دور جديد في فيلم آخر يعكف عليه المخرج العالمى ستيفن سبيلبرج، في فيلمه الجديد The Fabelmans، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety"، لم يكشف أي تفاصيل حول دور لينش الجديد.

على أن يكون فيلم The Fabelmans هى المرة الأولى التي يتعاون فيها سبيلبرج ولينش، على الرغم من ظهور كلا المخرجين في هوليوود في نفس الوقت تقريبًا في السبعينيات.

وكانت قد أعلنت شركتا Universal و Amblin بدء العمل على فيلم عن حياة المخرج العالمى ستيفن سبيلبرج، الذى سيطرح تحت اسم The Fablemans، ومن المقرر أن يعرض في دور العرض في 23 نوفمبر من العام الجارى 2022، وسيقوم سبيلبرج بإخراج العمل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع ." hollywoodreporter".