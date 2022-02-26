وفاة الفنانة ” جالا فهمي “

كتب امير فتحي في السبت 26 فبراير 2022 08:47 مساءً - أعلن ” مصطفي فهمي ” شقيق الفنانة المصرية ” جالا فهمي ” عن وفاة شقيقته منذ قليل عن عمر ناهز ال 59 عاما .

فكتب في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك دون أن يكشف عن سبب الوفاة : ” انتقلت إلى رحمة الله جالا فهمي ” .

ونعت الإعلامية ” بوسي شلبي ” عبر حسابها على إنستجرام وفاة جالا فهمي حيث نشرت صورة للفنانة الراحلة وكتبت في تعليقها عليها : ” البقاء لله الفنانة جالا فهمي ” .

يذكر أن الفنانة جالا فهمي شاركت في عدد من الأعمال الفنية الشهيرة ومن أبرز أفلامها : طأطأ وريكا وكاظم بيه وكيد العوالم وجالا جالا وقبضة الهلالي وبنات في ورطة وغيرها .

وفي الدراما قدمت الفنانة الراحلة مسلسل ليالي الحلمية ومسلسل الوسية .