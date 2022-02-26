كتب امير فتحي في السبت 26 فبراير 2022 08:47 مساءً - كشفت الفنانة السورية ” أصالة ” خلال إحيائها لحفلها الأخير في مدينة دبي عن موعد حفل زفاف إبنتها ” شام الذهبي ” على خطيبها رجل الأعمال المصري ” أحمد هلال ” . فظهرت أصالة في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تقف على المسرح وتعلن أن زفاف إبنتها سيكون الشهر القادم مطالبة من الحاضرين إطلاق الزغاريد وشاركتهم أيضا في ذلك . وقالت أصالة : ” بدي اقولكم على شي .. عرس شام بنتي وأحمد حبيبي الشهر الجاي .. مين بيعرف يزغرد يزغردلهن من هلا ” .

كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تطلق ” زغرودة ” على المسرح احتفالا بزفاف إبنتها شام وتكشف عن موعده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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