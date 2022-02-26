زغاريد في حفل أصالة بالقرية العالمية.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري خلال حفلها الأخير، موعد زفاف ابنتها شام الذهبي من خطيبها رجل الأعمال المصري أحمد هلال.

وقالت: “بدي خبركم انه عرس ابنتي شام وأحمد إن شاء الله الشهر المقبل”، لتطلب من الجمهور أن يزغرد، قبل أن تطلق زغرودة فرح على المسرح.

وكانت الذهبي أعلنت خطوبتها في شهر نيسان (أبريل) الماضي، ونشرت صور المناسبة عبر حسابها الرسمي على موقع “انستغرام”، معقبة بقولها: “أيتها القلوب الحاضرة… ليس لكل أحد أن يكون محبوباً، لأن المحبوب يحتاج إلى صفات وفضائل، لا يرزقها كل إنسان، ولكن لكل أحد أن يأخذ نصيبه في الحب وينعم به، فإذا فاتك أيها القارئ العزيز أن تكون محبوباً، فلا يفتك يا عزيزي أن تكون محباً”.

وأضافت: “ولتعلموا أنما الحب ما ثبت… اللهم نسألك الثبات. أحمد وشام”.

ومن الصور التي نشرتها شام، لقطة خلال تقبيل يد خطيبها، الأمر الذي أدّى لردود فعل مختلفة بين مؤيد ومستنكر ومتهم العروس بالمبالغة.