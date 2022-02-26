شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس والفن.. هكذا دعمت الجمهورية الجديدة الفنانين ورموز الإبداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دومًا ما يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعم الفن والفنانين بكل الأشكال، حيث لا يتوانى في أي وقت على تقديم يد الدعم مثلما يفعل في كل القطاعات، وهو الأمر الذى يظهر في كل أزمة يواجهها فنان إذ يبادر على الفور منذ اللحظة الأولى بدعمه وتقديم المساندة له مثلما حصل مع مجموعة كبيرة من الفنانين آخرهم الفنان القدير سمير صبري الذى وجه بعلاجه على نفقة الدولة.

وخلال التقرير التالي نستعرض أبرز الفنانين الذي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على مساندتهم مثلما يظهر خلال السطور التالية، سواء من خلال الاهتمام بهم فى أزماتهم أو تقديره الشديد لهم فى لافتات عديدة عكست احترامه للفن والفنانين.

لافتة تحية فاتن حمامة

أثناء ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية، وخلال اجتماعه مع لفيف من الفنانين، سأل على الفنانة فاتن حمامة وفور رؤيتها حرص على الفور على الذهاب لها من أجل تحيتها أمام الحضور، مؤكدًا قيمتها الكبيرة، واحترامه لدور الفن وتاريخه بعدما نزل من مكانه بغرض السلام عليها أمام العيان.

زيارة شادية فى المستشفى

فى لفتة رائعة من الرئيس السيسى وحرمه عام 2017، حرص هو وحرمه على زيارة الفنانة الراحلة شادية بالمستشفى فور وصولهما لمطار القاهرة عائدين من مدينة شرم الشيخ، عقب انتهاء فعاليات منتدى شباب العالم آنذاك.

واستمرت الزيارة لمدة 15 دقيقة، بمستشفى الجلاء العسكرى، وذلك فور عودته من مؤتمر منتدى الشباب بشرم الشيخ، ودخل إلى غرفة العناية المركزة بنفسه وقبل رأسها، واطمأن عليها، وسأل جميع الأطباء المشرفين على حالتها الصحية.

سمير غانم وكوبري باسمه

كما لم يقف الأمر عند ذلك، وإنما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق اسم الفنان سمير غانم على الكوبرى الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة والمتقاطع أعلى الطريق الدائرى، وذلك تقديرًا منه لدور الفن والفنان الراحل.

موقف الرئيس مع الفنان شريف دسوقى

ومن أهم لافتات الرئيس السيسى مع الفنانين، ما فعله مع الفنان شريف دسوقى، فور علمه بحالته، إذ أمر بعلاجه على نفقة الدولة، وحرص على علاجه داخل مستشفى دار الشفاء بالقاهرة كما حرص على الاطمئنان على صحته طوال الوقت، مثلما أكد شريف دسوقى نفسه حينما أكد أن ما قام به الرئيس كان له مفعول السحر فى النهوض بحالته النفسيه.

رجاء الجداوي والثناء عليها

فى عام 2018، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر للفنانة رجاء الجداوى، وذلك خلال احتفالية احتفالية اليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة، قائلًا وقتها: "ربنا يديكى الصحة ويكرمك وهتفضلى طول عمرك شيك جدًا، فى كل شيء، وليس الملبس فقط"

من جانبها، أعربت الفنانة الكبيرة عن سعادتها البالغة بكلمات الرئيس، وأجهشت بالبكاء فرحًا، قائلة :"أنا حصلت أعلى وسام النهاردة..متشكرة جدًا".