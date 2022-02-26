شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الكدوانى وهند صبرى مع "فضل ونعمة" بأستوديو شريف عرفة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور أسرة فيلم "فضل ونعمة" للنجم ماجد الكدوانى وهند صبرى مشاهدهما داخل أستوديو شريف عرفة اليوم السبت، ويستمر التصوير فى نفس الديكور 3 أيام وينتقل بعدها فريق العمل إلى ديكور آخر لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية من الفيلم.

وانطلق تصوير الفيلم خلال الأسبوع الماضى فى المعادى، وجمعت المشاهد الأولى بينه وبين هند صبرى التى تشاركه فى بطولة الفيلم، وتدور أحداثه في إطار لايت، والفيلم تأليف أيمن وتار، وإخراج رامى إمام.

ماجد الكداونى يعيش الفترة الحالية حالة من النشاط الفنى، ويستعد لتصوير أدواره فى فيلمى "وقفة رجالة 2"، مع بيومى فؤاد وسيد رجب ومحمد سلام، وفيلم "أبو نسب".

من ناحية أخرى يستعد النجم ماجد الكدوانى، لتقديم جزء ثانى من مسلسله "موضوع عائلى"، بعد نجاحه على إحدى المنصات الرقمية، وينتمى لنوعية 10 حلقات، وجارى عقد جلسات عمل بين بطل العمل ومؤلفيه للوقوف على التفاصيل النهائية قبل انطلاق التصوير.