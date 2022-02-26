محمد رشاد يتغزل في خطيبته : ” بنت أصل وإن شاء الله هنتجوز قريب “

كتب امير فتحي في السبت 26 فبراير 2022 05:55 مساءً - استضاف الإعلامي ” تامر أمين ” في برنامجه آخر النهار الفنان ” محمد رشاد ” الذي تحدث خلال اللقاء وللمرة الأولى عن خطيبته ” غادة فتحي ” كاشفا عن بعض المعلومات عنها .
فأشار محمد رشاد إلى ان خطيبته غادة فتحي تعمل في قطاع البترول وأنها شخصية عامة في مجالها .. وأكد على أنه لا يحب الحديث عنها كثيرا حفاظا على خصوصية حياته .
فقال : ” أنا مبحبش أدخل في الحياة الشخصية واتكلم عليها عشان هي بتخصني لوحدي .. وهي بنت أصل وإن شاء الله نتجوز قريب ” .
وأضاف الفنان محمد رشاد أنه لم يتم تحديد موعد الزواج به مؤكدا على أن الإعلامي تامر أمين سيكون من أول المدعوين لحفل الزفاف .
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