سمية الخشاب : ” أنا زهقت من كوكب الأرض “

كتب امير فتحي في السبت 26 فبراير 2022 05:55 مساءً - أعربت الفنانة ” سمية الخشاب ” عن استيائها وغضبها مما يشهده العالم هذه الأيام خاصة بعد بدء روسيا لعملية عسكرية واسعة النطاق بالأراضي الأوكرانية صباح يوم الخميس الماضي .

فكتبت سمية الخشاب في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر : ” أنا زهقت من كوكب الأرض والبني آدمين الهمج اللي مش عارفين يعيشوا في سلام ” .

وتابعت : ” يعني سنتين ونص كورونا ودلوقتي داخلين على حرب عالمية تالتة .. دي حاجه تقرف ” .