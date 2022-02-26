كتب امير فتحي في السبت 26 فبراير 2022 05:55 مساءً - أثارت غادة فتحي خطيبة الفنان ” محمد رشاد ” ضجة واسعة بين المتابعين في الأيام الماضية بعد تداول صور لها على مواقع التواصل الاجتماعي .
حيث أشار عدد كبير من المتابعين إلى وجود شبه كبير بينها وبين طليقة محمد رشاد الإعلامية ” مي حلمي .
” .. وهو ما نفته غادة فتحي في ردها على تعليقات المتابعين عبر حسابها على إنستجرام فقالت : ” أنا مش شبه حد .. أنا غادة فتحي ومفيش وجه مقارنة اصلا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق قوي من خطيبة محمد رشاد عن وجه الشبه بينها وبين طليقته مي حلمي : ” مفيش وجه مقارنة اصلا “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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