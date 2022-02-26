تعليق قوي من خطيبة محمد رشاد عن وجه الشبه بينها وبين طليقته مي حلمي : ” مفيش وجه مقارنة اصلا “

كتب امير فتحي في السبت 26 فبراير 2022 05:55 مساءً - أثارت غادة فتحي خطيبة الفنان ” محمد رشاد ” ضجة واسعة بين المتابعين في الأيام الماضية بعد تداول صور لها على مواقع التواصل الاجتماعي .

حيث أشار عدد كبير من المتابعين إلى وجود شبه كبير بينها وبين طليقة محمد رشاد الإعلامية ” مي حلمي .

” .. وهو ما نفته غادة فتحي في ردها على تعليقات المتابعين عبر حسابها على إنستجرام فقالت : ” أنا مش شبه حد .. أنا غادة فتحي ومفيش وجه مقارنة اصلا ” .