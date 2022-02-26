شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يهنئ أكرم حسنى على "مكتوب عليا".. والأخير يرد: كتف فى كتف وقلب واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النجم أحمد فهمى، صديقه النجم أكرم حسنى، على مسلسله الجديد "مكتوب عليا" والذى يشارك به في السباق الرمضانى المقبل.

وغرد أحمد فهمى، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "ألف مبروك يا كرمله وإن شاء الله تكسر الدنيا"، ثم رد أكرم حسنى على تهنئه صديقه أحمد فهمى، قائلاً: "اتنين بس إحنا واحد كتف في كتف وقلب واحد عقبال فيلمك يا صاحبي".



أحمد فهمى



أكرم حسنى

كما يواصل النجم أكرم حسنى تصوير مشاهده مسلسل "مكتوب عليا"، داخل عدة مواقع ودخل المخرج خالد الحلفاوى فى معسكر مغلق من أجل الانتهاء من جميع المشاهد فى الأسبوع الأول من شهر رمضان، ومنع الإجازات ومد عدد ساعات التصوير والتى تصل لـ 18 ساعة فى اليوم.

ويشارك فى بطولة مسلسل" مكتوب عليا" بجانب أكرم حسنى، كل من عمرو عبد الجليل، هنادى مهنا، آيتن عامر، حنان سليمان، أسامة عبدالله، محمد طعيمة، محمود السيسى، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوى، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب، ولأول مرة هلا رشدي ‏ممثلة بعيدًا عن الغناء.