شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر تغادر مهرجان أسوان لسينما المرأة بسبب "أبو العروسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطرت النجمة سوسن بدر أن تعتذر لإدارة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة المقام حاليًا بمحافظة أسوان وتغادر المهرجان بسبب ارتباطها بتصوير مشاهدها في مسلسل أبو العروسة 3 الذى يعرض في نفس توقيت تصويره.

وفي لقاء خاص لـ"الخليج 365" قالت النجمة سوسن بدر بعد تكريمها من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة في دورته الثالثة المقام حاليًا بمحافظة أسوان إنها سعيدة بهذا التكريم الذى تعتبره أقرب التكريمات لقلبها لارتباطه بالمرأة وقضايا المرأة.

ونفت ما يتردد بأن التكريم جاء متأخرًا، وقالت إنما جاء في وقته والأهم أنه يأتى للفنان وهو في عز عطائه.

كما عبرت عن اعتزازها بالأفلام التى قدمتها خلال مشوارها وناقشت فيها أهم القضايا التى تخص المرأة وأضافت النجمة سوسن بدر في حديثها إن التكريم يعني كثيرًا بالنسبة لأى فنان ويدفعه للتقدم دائمًا ويعطيه طاقة إيجابية تجعله يشعر بقيمه ما يقدمه وتتمنى أن تكرم دائمًا.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة أقام ندوة لتكريم الفنانة سوسن بدر، ضمن فعاليات منتدى نوت، وقدم الناقد الفني طارق الشناوي الندوة واصفا سوسن بدر بأنها منحوتة فرعونية، وهو ما استوقف مخرج كبير مثل شادي عبد السلام ، وأضاف أنه لسوء الحظ أن سوسن لم تقف أمامه في فيلم إخناتون الذي لم يكتمل، ولكن يظل شادي بالنسبة لها بمثابة الملعم الأول، عرفت منه كيف تمثل، كيف تنظر إلى الحياة والتفاصيل الكثيرة المختلفة، العمق الثقافي للمثل، فيجب أن تكون هناك ثقافات وينابيع عند المبدع ومن بعد ذلك تأتي الكاميرا.

وأضاف الشناوي: سوسن نموذج للفنان الذي يتصالح مع الإنسان داخله وأيضًا يتصالح مع الزمن، يصالح عيوبه قبل أن يرصد مميزاته