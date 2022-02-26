شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يشكرون الرئيس السيسى: فخورون بما تفعله لعزة المواطن.. ودمت سندًا للمبدعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من نجوم الفن، على توجيه رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أن وجه بعلاج الفنان الكبير سمير صبري، على نفقة الدولة.

وقالت النجمة إلهام شاهين: "شكرًا سيادة الرئيس.. نحن فخورون جدًا بكل ما تفعله من أجل عزة وكرامة المواطن المصرى.. ربنا يحميك ويبارك لك فى كل خطواتك".

وكتبت الفنانة رانيا ياسين: "شكرًا سيادة الرئيس على دعمك لفناني ورموز مصر شكرًا لدعم سيادتك للقوة الناعمة واهتمام القيادة السياسية بدور الفن وتأثيره في المجتمع شكرًا جزيلاً حفظك الله وحفظ الله مصر تحيا مصر ".

وقال الفنان أحمد السعدنى: "شكرًا سيادة الرئيس وتمنياتنا جميعًا بالشفاء العاجل والتام للأستاذ والفنان الكبير سمير صبري".

كما قالت الفنانة ناهد السباعى: "شكرًا سيادة الرئيس على كل ما تفعله من أجل عزة وكرامة المواطن المصري ورموز الفن.. دمتم سندًا ورعاية للإبداع والمبدعين".



أحمد السعدنى



إدوارد



إلهام شاهين



تامر حبيب



رانيا ياسين



سوسن بدر



شيماء سيف



مى سليم



ناهد السباعى

وكان الفنان سمير صبري، علق عن حالته الصحية، قائلا: "سأجرى عملية دقيقة فى القلب، وبقالى سنة ونص بتعالج من حاجات كيماوية والمسألة تعبت أوى".

وتابع سمير صبري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية": "ادعيلى أمُر بالأزمة اللى أنا فيها دى، عمرى ما تأخرت على حد، وأوقفوا جنبى وساعدونى فى علاجى، فى المستشفى جايبنلى دكاترة وعاوز أبقى تحت رعاية حبيبى عمرو أديب، ربنا يخليك ويقدرنى أرد قد ربع من اللى انت هتعمله".

واستكمل سمير صبرى: "بيزورنى كل ما يخطر على بالك، وإيمى ودنيا سمير غانم مفيش يوم مش بيعدوا عليا فى المستشفى، وبقية الشلة بتاعة الدفعة، حسين فهمى وميرفت أمين.. بس عاوزك تاخد بالك منى يا عمرو الله يخليك".

واستطرد الفنان سمير صبري: "عاوزك تدعيلى فى صلاة الفجر، وأشكر الرئيس السيسى رجع مصر للعالم كله".