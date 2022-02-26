شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم صفية العمرى من ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية.. 3 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكرم الفنانة الكبيرة صفية العمرى من ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية برئاسة المخرج الدكتور أشرف أبو النجا وبرعاية صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة وذلك خلال احتفالية كبرى مليئة بالحب، وذلك يوم الخميس المقبل 3 مارس فى تمام الساعة السادسة مساء بمسرح مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية، ويتضمن الحفل الحديث عن المشوار الفنى للنجمة صفية العمرى وأهم أعمالها والمحطات الفنية فى حياتها.

وفى سياق أضافت "صفية العمرى"، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى تقدمه الإعلامية جاسمين طه، عبر قناة "dmc"، أن الفن ضيف محترم يدخل جميع المنازل ويجب علينا أن نقدم ما يليق بتاريخ الفن المصرى.

ومن حيث الأدوار التي تتمنى أن تقدمها الآن، قالت صفية العمرى: مصر بها الكثير من النماذج المشرفة للمرأة المصرية السفيرة والوزيرة والعالمة والطبيبة، وتابعت:"المرأة أصبحت تقود الطائرة الآن .. وأنا نفسى أوى أننا نهتم بالنقطة دى.. وانا ممكن أعمل قصة حياة سيدة كان لها دور مهم في المجتمع ورائدة في مجال ماء مثل سميرة موسى عالمة الذرة .. قصتها مهمة جداً وطريقة وفاتها درامية جداً ".