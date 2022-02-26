شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يستنكر محاولات تشويه الفنانين: سنتقدم ببلاغات ضد مهاجميهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، كل محاولات تشويه صورة أي فنان مصري سواء بالتهكم عليه أو السخرية منه بصورة غير لائقة، مؤكدًا أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي إساءة لأى فنان مصري، مضيفًا في الوقت ذاته أن محاولات تشويه الفنانين المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو أية منصات أخرى لن تمر مرور الكرام أمام النقابة.

وعلق أشرف زكى علي البوست الذى يهاجم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين بقوله: سنتقدم ببلاغات رسمية ضد من يروج لهذا البوست ضد الفنانة الكبيرة إلهام شاهين أو سواها من الفنانين ممن قدموا رسالة مهمة دومًا بأعمال فنية عكست قيمتهم الكبيرة في المجتمع، وجعلتهم يحفلون بجماهيرية كبيرة بين محبيهم اكتسبوها عبر أعمالهم، وبالتالي لن تقف النقابة مكتوفة الأيدي ضد أي شخص يحاول الإساءة للفنانين المصريين أو الانتقاص منهم بتشويه صورتهم عن عمد.