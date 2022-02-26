بعد رعايته لحالة سمير صبري.. سوسن بدر توجه الشكر للرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة سوسن بدر رسالة شكر لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ما أمر برعاية حالة الفنان سمير صبري، الذي تعرض لأزمة صحية خلال الأيام الماضية.

ونشرت سوسن بدر بيان نقابة المهن التمثيلية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "شكرًا سيادة الرئيس".

وكانت نقابة المهن التمثيلية، قدّمت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدما وجه برعايته لحالة الفنان الكبير سمير صبري.

وقالت النقابة في بيان على لسان الدكتور أشرف زكي نقبيب المهن التمثيلية: "باسمي وباسم جموع فناني مصر، أتقدم باسمى آيات الشكر والعرفان لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أمر برعايته السامية للفنان الكبير سمير صبري، مؤكدا على موقفه الداعم للفن والفنانين المصريين الذين أعلن فخامته شملهم برعايته ليعكس رؤيته المستنيرة لدور الفنون في النهضو بثقافة الشعوب وبناء الإنسان.. دمتم سندا وراعيا للإبداع والمبدعين".

وأكد الدكتور أشرف زكي لـ"الخليج 365"، أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحالة الفنان سمير صبري، تشمل علاجه على نفقة الدولة.

ودخل الفنان سمير صبري، بالأيام الماضية، لأحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وأثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها حاجته إلى إجراء قسطرة في القلب، يخضع لها خلال الأيام المقبلة.