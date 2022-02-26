أشرف زكي: سمير صبري تلقى مكالمة من الدكتور خالد عبدالغفار للاطمئنان على حالته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن الفنان سمير صبري، تلقى مكالمة هاتفية من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، للاطمئنان على حالته الصحية.

وكانت نقابة المهن التمثيلية، قدّمت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدما وجه برعايته لحالة الفنان الكبير سمير صبري.

وقالت النقابة في بيان على لسان الدكتور أشرف زكي نقبيب المهن التمثيلية: "باسمي وباسم جموع فناني مصر، أتقدم باسمى آيات الشكر والعرفان لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أمر برعايته السامية للفنان الكبير سمير صبري، مؤكدا على موقفه الداعم للفن والفنانين المصريين الذين أعلن فخامته شملهم برعايته ليعكس رؤيته المستنيرة لدور الفنون في النهضو بثقافة الشعوب وبناء الإنسان.. دمتم سندا وراعيا للإبداع والمبدعين".

وأكد الدكتور أشرف زكي لـ"الخليج 365"، أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحالة الفنان سمير صبري، تشمل علاجه على نفقة الدولة.

ودخل الفنان سمير صبري، بالأيام الماضية، لأحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وأثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها حاجته إلى إجراء قسطرة في القلب، يخضع لها خلال الأيام المقبلة.