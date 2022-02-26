وفاة والدة الفنانة أمل رزق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة أمل رزق، عن وفاة والدتها اليوم 26 فبراير الجاري.

ونشرت أمل صورة، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلقت: "أمي في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضافت: "صلاة الجنازة في صلاة المغرب من مسجد السلام شارع ذاكر حسين، مدينة نصر والدفن بمدافن الأسرة مدينة نصر".

ومن ناحية أخرى أخر أعمال أمل رزق مسرحية "زقاق المدق"، بطولة دنيا عبدالعزيز، محسن محيي الدين، نهال عنبر، كريم الحسيني، ضياء عبدالخالق، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربي، سيد عبدالرحمن، مراد فكري، عصام مصطفى، أحمد شومان، إبراهيم غنام، هاني عبدالهادي، صابر رامي، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.

وتُعد "زقاق المدق" رواية من أهم روايات نجيب محفوظ نشرت عام 1947 وتتخذ الرواية اسمها من أحد الأزقّة المتفرّعة من حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحي الأزهر الشريف بالقاهرة، وتدور أحداث الرواية في زقاق صغير في أربعينيات القرن الماضي، وحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي حمل نفس اسم الرواية، قامت ببطولته الفنانة شادية، وتدور أحداث القصة في فترة الأربعينيات والحرب العالمية الثانية وتأثيرها على المصريين، وتعتبر بطلَة قصة زقاقُ المدق هي حميدة التي انتهت حكايتها بين أحضان الضباط الإنجليز، وقد أنهت بمسلكها هذا حكاية خطيبها الذي مات مقتولا بيد الضباط الإنجليز.